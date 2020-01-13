Межбанк: как повлияет на рынок ситуация с Кабмином

Эта пятница будет достаточно интересным и напряженным днем на валютном рынке. Мы прогнозируем на сегодня заключение до 650 сделок при объемах операций на общую сумму до $220 млн.

Основными игроками на торгах в пятницу будут местные компании и НБУ. Нерезиденты начнут активно заходить на рынок уже только с понедельника, когда будут готовиться к новому аукциону по размещению ОВГЗ (состоится в следующий вторник, 21 января).

А вот местному бизнесу надо сегодня рассчитываться по налогам с бюджетом, и это приведет к традиционному дефициту гривны на рынке. Это увеличит продажу валюты экспортерами и несколько умерит аппетиты по ее покупке у импортеров.

Как и почти всю эту неделю — основным законодателем тренда по курсу на межбанке останется НБУ. Его выходы/невыходы на рынок и выкуп излишка предложения доллара фактически диктовали участникам рынка коридор по курсу на торгах. Мы сохраняем нашу уверенность в том, что четкий сигнал регулятора о том, что он не готов к проседанию курса ниже 24 гривен за доллар – услышан всеми игроками рынка и это их пока тоже устраивает.

Если сегодня, благодаря периоду бюджетных платежей у клиентов, на торгах появится излишек доллара – НБУ продолжит пополнять ЗВР, что и удержит курс от существенного падения.

Мы прогнозируем на пятницу коридор по доллару в пределах 24,00-24,25 гривен с возможным выходом на торги регулятора по выкупу валюты в резервы.

Владельцы обменок продолжат сегодня оперативно реагировать на колебания курса на межбанке и корректировать свои ценники в течение дня.

Политические “разборки”, связанные с очередным аудио-скандалом по прослушке совещания части правительственных чиновников и топ-менеджмента НБУ с премьер-министром Алексеем Гончаруком – и написанное им после этого заявление об отставке – не особо будут влиять на поведение валютного рынка.

Во-первых – в Украине уже бизнес и население привыкли к подобного рода сливам “грязной” информации, а во-вторых – мы уверены в том, что скорее всего отставка принята не будет, так как смена команды “молодых реформаторов” в период пиковых нагрузок внешних выплат, достаточно непростой ситуации в экономике, предстоящего открытия рынка земли и т.д. – плохой сигнал для потенциальных инвесторов.

Кроме этого, тогда снова “подвиснет” работа с МВФ и другими международными донорами до момента утверждения нового премьера. Так что вероятность смены правительства в такой ситуации очень мала, хотя некоторые члены правительства и могут быть заменены, но по причине их малой эффективности в работе. Но на валютный рынок это не повлияет.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,17 / 24,19

евро – 26,93 / 26,96

российский рубль – 0,3919 / 0,3925

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