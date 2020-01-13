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Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке

Милованов рассказал о самой крупной предложенной взятке

Сумма крупнейшей взятки, которую предлагали министру экономики Тимофею Милованову, достигала $10 миллионов. За эту сумму министр должен был посодействовать в назначении руководителя одного из государственных предприятий.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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По его словам, на посту главы министерства ему неоднократно предлагали взятку, впрочем, он отказался от такого предложения. Милованов рассказал, чтобы получить определенную руководящую должность, некоторые обращаются с просьбой, но случалось, что даже угрожали.

“Я сам лично отказал десяткам, если не сотням таких просьб. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает, предлагают взятки (самую большую цифру, на которую намекали – 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятия), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически”, – рассказал министр.

Кроме того, на фоне скандала со сливом аудиозаписей с совещания главы правительства Алексея Гончарука Милованов встал на его защиту, назвав его “лучшим премьер-министром за всю историю Украины”. По мнению министра, те кто слил эти записи, являются коррупционерами, которым не нравится то, что в государстве пока нет квот для политических назначений.

По материалам ТСН
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