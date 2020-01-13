Госстат сравнил цены в Украине за последние годы

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по потребительским ценам на товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2010 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последние девять лет общая инфляция составила 173,8% – цены выросли в 2,7 раза.

На сколько подорожали:

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 440,0%;

алкогольные напитки, табачные изделия – на 290,2%;

транспорт – на 211,5%;

услуги в ресторанах и отелях – на 151,9%;

образование – на 146,6%;

здравоохранение – 145,7%;

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продукты питания и безалкогольные напитки – на 139,3%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 105,6%;

отдых и культура – на 102,1%;

связь – на 69,1%;

одежда и обувь – на 56,2%.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – этот показатель является шестилетним минимумом.

Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п. п. в 2019 году.

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