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Госстат сравнил цены в Украине за последние годы

Госстат сравнил цены в Украине за последние годы

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные по потребительским ценам на товары и услуги в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2010 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За последние девять лет общая инфляция составила 173,8% – цены выросли в 2,7 раза.

На сколько подорожали:

  • жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 440,0%;
  • алкогольные напитки, табачные изделия – на 290,2%;
  • транспорт – на 211,5%;
  • услуги в ресторанах и отелях – на 151,9%;
  • образование – на 146,6%;
  • здравоохранение – 145,7%;

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  • продукты питания и безалкогольные напитки – на 139,3%;
  • предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – на 105,6%;
  • отдых и культура – на 102,1%;
  • связь – на 69,1%;
  • одежда и обувь – на 56,2%.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – этот показатель является шестилетним минимумом.
  • Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п. п. в 2019 году.

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По материалам Finance.UA
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