Межбанк: нацвалюта сдала позиции

Доллар продолжил расти на валютном рынке, несмотря на то, что основная часть событий последних дней работает на укрепление гривны.

В самом разгаре – уплата налогов у бизнеса (до 20 января) и учитывая, что впереди два выходных — у компаний практически не остается времени для маневра. Большинство клиентов заплатили налоги сегодня или сделают это завтра. Дефицит гривневых ресурсов как у экспортеров, так и импортеров – хороший союзник для нацвалюты в части укрепления ее позиций на межбанке.

Тем не менее, доллар продолжил расти на торгах и с утренних 24,08/24,12 гривен подорожал к вечеру до 24,17/24,195.

Основная причина роста котировок в четверг – рост клиентского спроса на валюту у крупных покупателей.

НБУ даже не участвовал сегодня в торгах и валюту не выкупал – просто выкупать было нечего, рынок сам поглотил все предложение.

Ход торгов:

Стартовав с 24,08/24,12 гривен (что было выше закрытия среды 24,03/24,055) – к 11 часам доллар на небольшой промежуток времени подешевел до 24,065/24,09 за счет предложения валюты крупными продавцами. Но они быстро иссякли и к 12 часам ситуация изменилась. Спрос быстро рос, а предложение сократилось. Результат – в 12:00 котировки 24,085/24,11 гривны за доллар, а к обеду курс уже достигал уровня 24,12/24,145.

После 14:00 на единичных сделках доллар кратковременно чуть просел до 24,11/24,135 гривен, но в последние два часа сессии спрос опять увеличился и завершились торги уже котировками 24,17/24,195.

Главные события 16 января на межбанке:

1) Рост доллара с утренних 24,08/24,12 гривен до 24,17/24,195 к концу сессии за счет роста клиентского спроса на валюту;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,0791 гривен, а официальный на 17 января составил 24,0923 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,12 / 24,14

евро – 26,91 / 26,94

российский рубль – 0,3911 / 0,3916

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1134 / 1,1135

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