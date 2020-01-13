"Интерсити" между Киевом и Тернополем будет курсировать ежедневно

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Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда Интерсити № 747 Киев – Тернополь: с 23 января он будет курсировать ежедневно вместо через день.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что в настоящее время завершается согласование графика курсирования поезда на даты после 23 января.
“Скоростной поезд Интерсити № 747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42.
В обратном направлении из Тернополя он отправляется в 4:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань, Винница, Калиновка-1 и Казатин”, – говорится в сообщении.
В компании добавляют, что такие изменения позволят значительно улучшить сообщение Тернополя со столицей, также поезд будет обеспечивать удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.
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