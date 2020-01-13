Китай вывел на орбиту спутник связи для сетей 5G

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Аппарат был выведен на низкую околоземную орбиту при помощи ракеты-носителя на твердом топливе Kuaizhou-1A. Запуск состоялся вчера утром с космодрома Цзюцюань на Северо-западе страны.
Спутник был выведен на орбиту в интересах коммуникационной компании GalaxySpace, которая намерена развернуть сеть раздачи спутникового интернета стандарта 5G на территории страны.
Выведенный на орбиту аппарат стал первым в группировке из нескольких спутников, которые будут раздавать интернет. Запуск спутника стал тестовым — какие именно технологии испытывала компания, не уточняется.
Ранее американская компания Hughs Network Systems приступила к разработке системы, которая позволит превратить различные летательные аппараты — от военных вертолетов до дронов — в летающие вышки мобильной связи, поддерживающие стандарт 4G.
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