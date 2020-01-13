Карта platinum monobаnk – комфорт в аэропорту 80-го уровня

Говорят, что карта platinum monobаnk наиболее удобна для Бизнес-залов и Fast Line.

Мы согласны, у нас уникальные условия использования в аэропортах.

Основные отличия от других:

- Карта platinum monobаnk работает в Fast Line Борисполя в обе стороны.

- Для наших клиентов нет никаких требований по сумме / количеству транзакций для использования Бизнес-залов, Fast Line и упаковки багажа. Даже если об этом написано на сайтах платежных систем.

- По нашим картам platinum можно проходить в Бизнес-зал Mastercard с одним ребенком до 15 лет. В другие Бизнес-залы желательно уточнять правила заранее, через нашу поддержку.

- Можно использовать одновременно две платиновые карты Visa и MasterCard. Это очень удобно для Fast Line на прилет и вылет, если вы с ребенком.

Карту monobаnk | Universal Bank platinum можно получить непосредственно в аэропорту Борисполь, быстро и удобно. Даже по заграничному паспорту!

И будьте уверены, опыт в аэропортах у нас клиентоориентовний.

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