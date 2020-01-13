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Louis Vuitton купил крупнейший темный алмаз

Louis Vuitton купил крупнейший темный алмаз

Легендарный модный дом Louis Vuitton приобрел один из крупнейших алмазов в мире. Об этом сообщает New York Times.

Темный алмаз массой 1758 карат обнаружила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp в Ботсване в апреле 2019 года. Камень стал самым большим среди добытых в Ботсване и одним из крупнейших в истории.

Отмечается, что камень не поврежден, что увеличило его стоимость. Сумму сделки не разглашают, но отмечается, что она составляет “миллионы”.

По материалам Корреспондент.net
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