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Сколько будет стоить кроссовер Skoda Kamiq (фото)

Сколько будет стоить кроссовер Skoda Kamiq (фото)

Автомобиль Skoda Kamiq презентовали в Европе весной на Женевском автосалоне. И уже совсем скоро кроссовер появится на украинском рынке.

Сколько будет стоить новинка, рассказал Автоцентр.

Самая дешевая версия Skoda Kamiq у нас стоит 23 580 долларов.

Речь о 150-сильном Камик с “роботом“ в комплектации Ambition (светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски R16 и прочие опции). Kamiq с 115-сильным дизелем 1,6 обойдется минимум в 25 680 дол. на “механике“ и 27 180 на “роботе“.

Но такой Камик будет уже в чуть более богатой комплектации Style, располагающей задним парктроником, а также датчиками дождя и света.

По материалам bigmir.net
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