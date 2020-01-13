Kia разработает электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)

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Kia планирует в 2021 году начать продавать свой новый электрический кроссовер, сказал Хан-Ву Парк, глава компании Kia Motors. У него запас хода составит 500 км.
Как будет называться эта новинка – пока не известно. Но мы знаем, что у нее будет двухмоторная силовая установка с 800-вольтовой архитектурой как у Porsche Taycan. На одной подзарядке литий-ионной батареи такой кроссовер сможет проехать 500 км. Батарею можно будет подзаряжать всего за 20 минут.
Возможно, электрический кроссовер с запасом хода в 500 км создадут на базе концепта Kia Imagine, который был показан в прошлом году. Утверждалось, что Imagine – это всего лишь дизайнерский эксперимент. Однако, по слухам, он может стать основой для новой модели южнокорейской компании.
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