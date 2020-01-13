SkyUp запускает новый рейс из Одессы

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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в мае 2020 года открывает рейс Одесса – Тбилиси (Грузия).
Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.
Стоимость билета в один конец без багажа:
График: рейсы стартуют 28 мая и будут выполняться по четвергам и воскресеньям до 4 октября 2020 года.
“Одесса и Тбилиси. Города с прогрессивной молодежью и давними традициями. Города с яркими зданиями и фантастически вкусными блюдами. У них своя особая душа. И их тайна всегда будет звать к себе”, – сообщают в SkyUp.
Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.
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