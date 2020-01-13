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SkyUp запускает новый рейс из Одессы

SkyUp запускает новый рейс из Одессы

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в мае 2020 года открывает рейс Одесса – Тбилиси (Грузия).

Об этом сообщает пресс-служба компании в FACEBOOK.

Стоимость билета в один конец без багажа:

  • Одесса – Тбилиси – от 1289 грн;
  • Тбилиси – Одесса – от 1341 грн.

График: рейсы стартуют 28 мая и будут выполняться по четвергам и воскресеньям до 4 октября 2020 года.

“Одесса и Тбилиси. Города с прогрессивной молодежью и давними традициями. Города с яркими зданиями и фантастически вкусными блюдами. У них своя особая душа. И их тайна всегда будет звать к себе”, – сообщают в SkyUp.

Приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.

Справка Finance.ua:

  • С 16 января 2020 года в SkyUp Airlines вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.
  • 14 января SkyUp Airlines объявила о запуске нескольких рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

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По материалам Finance.UA
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