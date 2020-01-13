НБУ уточнит порядок использования счетов физлиц-предпринимателей

Национальный банк уточнит свой комментарий о порядке использования счетов физических лиц – предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий после презентации Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Как отметил Смолий, НБУ намерен исключить из своего комментария заявление о том, что ФЛП имеют право перечислить денежные средства со своих счетов на счета, открытые для собственных нужд, только после уплаты налогов.

“Я надеюсь, что сегодня выйдет дополнение или уточнение к постановлению НБУ, где мы приостановим действие или наш комментарий о том, что деньги со счетов физических лиц – предпринимателей могут быть перечислены на счета физлиц, не связанных с предпринимательской деятельностью”, – сказал он.

Напомним, в начале января Национальный банк Украины (НБУ) дал разъяснение относительно изменений в порядке использования счетов физических лиц – предпринимателей (ФЛП), которые вступили в силу с 3 января 2020 года.