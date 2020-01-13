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Евросоюз выделит компании Bolt 50 млн евро

Евросоюз выделит компании Bolt 50 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал соглашение с эстонской транспортной платформой Bolt о финансировании на сумму 50 млн евро. Поддержка будет осуществляться Европейским фондом стратегических инвестиций (EFSI) — главной опорой программы “Investment Plan for Europe”.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Цель финансирования — содействовать созданию продуктов Bolt и проведению исследований в тех областях, где использование технологий может повысить уровень безопасности, надежности и экологичности сервиса, а также поддержать эффективность деятельности компании на высоком уровне. Средства будут использованы для развития как существующих сервисов, так и новых услуг, таких как каршеринг, байкшеринг и сервис по доставке продуктов.

“Эстония — лидер среди стран Европы в области digital-трансформации. Я горжусь тем, что Европа с помощью инвестиционного плана поддерживает исследования и разработки эстонский платформы Bolt с целью создания инновационных и безопасных услуг, которые будут способствовать увеличению мобильности в городах”, — рассказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По материалам Дело
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