Нардепы приняли законопроект о деофшоризации

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов Украины.
Законопроект предусматривает согласование положений ряда законов Украины с положениями Налогового кодекса Украины.
“Эти два закона (№1209-1 и №1210) направлены на деофшоризацию, ту, которую обещали многие правительства и созывы. Эти законопроекты призваны прекратить те схемы, которые существуют в большом бизнесе и помогают не платить налоги в Украине”, – отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев при рассмотрении законопроекта.
По мнению автора законопроекта, его принятие позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования. А также предотвратит использованию агрессивных схем налогового планирования, способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения.
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