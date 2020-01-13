Межбанк: изменятся главные участники торгов

Четверг на валютном рынке несколько снизит свои обороты после пиковых объемов операций 15 января (из-за расчетов нерезидентов в среду по аукциону ОВГЗ) и при этом несколько изменятся главные участники торгов. Мы прогнозируем на сегодня заключение на торгах до 450-650 сделок на общую сумму до $180-220 млн.

Почему изменится состав участников межбанка в четверг?

Дело в том, что вчера нерезиденты рассчитывались за гривневые облигации, которые они купили во вторник, и объемы их сделок были ключевыми на рынке. Сегодня иностранцы будут менее активны, зато стремительно возрастет удельный вес операций местного бизнеса. В ближайшие дни клиентам необходимо рассчитаться по налогам с государством и бюджетные проплаты увеличат потребность в гривне как у экспортеров, так и у импортеров. В свою очередь – это увеличит продажи валюты первыми и сократит возможности и аппетиты по ее покупке у вторых.

Как и всю эту неделю – основным маркетмейкером на рынке останется Нацбанк. Именно его выкуп излишка предложения валюты все эти дни не только поддержал курс доллара на торгах в моменты существенного превышения предложения над спросом, но и привел к росту котировок доллара. Участникам рынка был дан четкий сигнал регулятором – пока НБУ не готов к проседанию курса ниже 24 гривен за доллар и фактически удерживает этот уровень на рынке.

Скупать весь потенциальный излишек доллара в резервы Нацбанк продолжит и сегодня, что и будет работать против гривны на межбанке.

Мы прогнозируем на четверг коридор по доллару в пределах 23,95-24,25 гривен с новым выходом Нацбанка на торги со скупкой всего потенциального излишка предложения доллара.

Владельцы обменок продолжат в четверг очень оперативно реагировать на колебания курса на межбанке и корректировать свои ценники в течение дня.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,03 / 24,05

евро – 26,79 / 26,82

российский рубль – 0,3909 / 0,3915

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