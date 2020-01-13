В Харьковской области контролер-кассир банка присваивала деньги

В суд направили обвинительный акт в отношении женщины, которая на должности старшего контролера-кассира банка присваивала деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Выяснилось, что контролер-кассир сектора кассовых операции филиала одного из банков в период с 7 марта до 18 июля 2019 года неоднократно присваивала деньги клиентов.

Женщина, пользуясь служебным положением, устанавливала ПИН-код на платежные карточки, отключала услугу СМС-банкинга, а затем обналичивала их в банкоматах с чужих счетов. Мошенница успела присвоить более 116 тыс. грн.

14 января в суд направили обвинительный акт по ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины.

Женщину могут арестовать на 8 лет, а также лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.