ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику

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Евросоюз поможет Украине в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
“После переговоров по транзиту газа, Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку”, – сказала Симсон во время встречи с делегацией Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.
В министерстве напомнили, что недавно Европа приняла Green deal и поставила амбициозную цель стать климатически нейтральной. Поэтому сейчас в ЕС уделяют особое внимание развитию возобновляемых источников энергии.
Украина, в свою очередь, тоже нарабатывает концепцию “зеленого” энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства из которого будут потрачены на энергоэффективные мероприятия.
Напомним, в декабре 2019 года крупнейший производитель курятины в Украине “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба) ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза “Биогаз Ладыжин”.
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