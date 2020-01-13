Электронный кабинет: как подать финансовую отчетность

Плательщик налога на прибыль может в электронной форме подавать вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Луганской области.

На веб-портале ГНС Украины ведется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Электронная отчетность». В рубрике «Главная>Электронная отчетность>налогоплательщикам об электронной отчетности > уведомление налогоплательщикам о подаче электронной отчетности» содержится уведомление о приеме и обработке финансовой отчетности по разным форматам.

Как подать финансовую отчетность через Электорнный кабинет:

при создании отчетности, которая подается в ГНС и Государственную службу статистики Украины, следует использовать форматы с первой буквой «S».

отчетность, которая подается в Государственную налоговую службу Украины, формируется по форматам с первой буквой «J».

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке , а также через официальный web-портал ГНС .

в режиме «Ввод отчетности» приватной части (личного кабинета) Е-кабинета пользователь имеет возможность создавать, редактировать, подписывать и отправлять отчетность.

при формировании соответствующей финотчетности пользователь самостоятельно устанавливает фильтр по параметрам: «год», «период», «тип формы» и выбирает необходимую форму финансовой отчетности за отчетный период, по которому осуществляется отчетность/уточнение;

в следующем окне необходимо выбрать «состояние документа» (отчетный документ/новый документ/уточняющий документ) и соответствующий территориальный орган ГНС : «регион», «район».

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года в Украине введены новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.