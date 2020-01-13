Электронный кабинет: как подать финансовую отчетность

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Плательщик налога на прибыль может в электронной форме подавать вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Луганской области.
На веб-портале ГНС Украины ведется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Электронная отчетность». В рубрике «Главная>Электронная отчетность>налогоплательщикам об электронной отчетности > уведомление налогоплательщикам о подаче электронной отчетности» содержится уведомление о приеме и обработке финансовой отчетности по разным форматам.
Как подать финансовую отчетность через Электорнный кабинет:
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