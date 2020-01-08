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В Киеве планируют повысить тарифы на холодную воду

В Киеве планируют повысить тарифы на холодную воду

“Киевводоканал” 24 января проведет второе открытое обсуждение проекта постановления Нацкомиссии по тарифу на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала”.

Согласно проекту НКРЭКУ, “Киевводоканалу” предлагается установить следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода – 4,16 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода – 11,20 грн за 1 куб. м (без НДС);

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на централизованный водоотвод:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода – 2,44 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения – 7,85 грн за 1 куб. м (без НДС).

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По материалам Finance.UA
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