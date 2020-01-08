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СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, у главы ГНС идут обыски - источник

СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, у главы ГНС идут обыски - источник

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в “тень” более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Об этом сообщил источник – собеседник “Украинской правды” в правоохранительных органах.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду “конвертационно-транзитных “групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным источников УП, 15 января в нескольких областях у налоговиков проходят обыски. Следственные действия происходят также и у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

СБУ сообщает, что для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины.

Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

По материалам Економічна Правда
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