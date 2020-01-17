0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Нидерланды построят крупнейший в стране ветропарк

Нидерланды построят крупнейший в стране ветропарк

Датская энергетическая компания Ørsted начинает строительство морской электростанции мощностью 752 МВт на шельфе Нидерландов.

Об этом пишет Electrek.

Читайте также: Япония превратит Фукусиму в центр возобновляемой энергетики

Морская ветровая станция Borssele 1 & 2 будет располагаться в 22 км от побережья гольдской провинции Зеландия.

Ørsted уже установила первые платформы для ветряков. В целом, как отмечается, их будет 94. Они расположатся на глубине от 14 м до 39,7 м. На каждой платформе в апреле установят по ветрогенератору Siemens Gamesa мощностью 8 МВт.

«Borssele 1 & 2 станет первой ветровой станцией компании в Нидерландах и станет важным шагом в будущем переходе властей Нидерландов к экологически чистой энергии», – сказал гендиректор Ørsted Netherlands Стивен Энгельс.

После завершения строительства Borssele 1 & 2 станет крупнейшей оффшорной ветряной электростанцией в Нидерландах, которая способна обеспечить возобновляемой энергией около 1 млн голландских домохозяйств.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.