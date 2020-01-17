Нидерланды построят крупнейший в стране ветропарк

Датская энергетическая компания Ørsted начинает строительство морской электростанции мощностью 752 МВт на шельфе Нидерландов.

Об этом пишет Electrek.

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Морская ветровая станция Borssele 1 & 2 будет располагаться в 22 км от побережья гольдской провинции Зеландия.

Ørsted уже установила первые платформы для ветряков. В целом, как отмечается, их будет 94. Они расположатся на глубине от 14 м до 39,7 м. На каждой платформе в апреле установят по ветрогенератору Siemens Gamesa мощностью 8 МВт.

«Borssele 1 & 2 станет первой ветровой станцией компании в Нидерландах и станет важным шагом в будущем переходе властей Нидерландов к экологически чистой энергии», – сказал гендиректор Ørsted Netherlands Стивен Энгельс.

После завершения строительства Borssele 1 & 2 станет крупнейшей оффшорной ветряной электростанцией в Нидерландах, которая способна обеспечить возобновляемой энергией около 1 млн голландских домохозяйств.