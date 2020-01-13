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В Фонде соцстраха назвали количество застрахованных лиц

В Фонде соцстраха назвали количество застрахованных лиц

Более 12,5 млн работающих являются застрахованными лицами и находятся под опекой Фонда социального страхования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Что это значит: указанные лица при наступлении страхового случая в период работы получают от Фонда пособия, страховые выплаты, медицинские и социальные услуги.

Застрахованным в Фонде является любое лицо, которое уплачивает или за которое уплачивается работодателем единый взнос, то есть все трудоустроенные, самозанятые, ФЛП, лица, работающие на условиях гражданско-правовых договоров.

При наступлении страхового случая Фонд предоставляет:

  • пособие по временной потери трудоспособности;
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие на погребение;

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  • при наличии медицинских показаний – финансирование прохождения курса реабилитационного лечения на базе санаторно-курортных учреждений;
  • при несчастных случаях на производстве или получении профессиональных заболеваний – оплачивает лечение всех прямых последствий несчастных случаев;
  • в случае частичной или полной потери трудоспособности – предоставляет одноразовую помощь и ежемесячные страховые выплаты, финансирует периодическое санаторно-курортное лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, лекарствами и медицинскими изделиями и т.д.

Справка Finance.ua:

  • В целом за 2019 год пособия и страховые выплаты от Фонда получили более 2,6 млн человек на сумму 8,235 млрд грн.
  • Право на пособие по временной нетрудоспособности (компенсация утраченного заработка по больничным листам), пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), ведения предпринимательской и иной деятельности, если иное не предусмотрено законом.

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По материалам Finance.UA
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