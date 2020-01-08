Ривненским аэропортом заинтересовалась крупная китайская компания

Председатель областного совета Александр Данильчук, директор аэропорта Игорь Насинюк, а также председатель облгосадминистрации Виталий Коваль подписали меморандум о сотрудничестве с компанией “POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED” по развитию КП “Международный аэропорт Ривне”.

Меморандум стал продолжением переговоров, которые велись с китайской компанией и является декларацией намерений относительно будущего аэропорта. В частности, речь идет о возможности превратить аэропорт в международный хаб с учетом необходимости реконструкции зоны для полетов и развития инфраструктуры грузовых перевозок.

Отметим, что корпорация POWERCHINA входит в топ-5 крупнейших компаний Китая. Занимается энергетическими проектами и специализируется на строительстве крупных инфраструктурных объектов в 114 странах мира.