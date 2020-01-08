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Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Кабинет министров ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

“Усиливаем безопасность пассажирских перевозок. Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок”, – говорится в сообщении.

Как было раньше:

  • все пассажирские перевозчики автоматически попадали в список проверок.

Критериями для проверки перевозчика станут:

  • количество ДТП в течении последних трех лет, с участием перевозчика;
  • нарушение режима труда и отдыха водителей;

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  • использование автобусов, которые не соответствуют требованиям безопасности для перевозки пассажиров
  • количество остановок автобусов в неустановленных местах;
  • количество случаев непредоставления водителем автобуса помощи людям с инвалидностью во время их посадки в автобус.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году Государственная служба по безопасности на транспорте аннулировала почти 1,5 тысячи лицензий на осуществление автомобильных перевозок и одну лицензию на железнодорожные перевозки.
  • Две трети лицензий – 955 из 1436 – были отозваны в декабре прошлого года.
По материалам Finance.UA
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