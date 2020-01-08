Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

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Кабинет министров ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков.
Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
“Усиливаем безопасность пассажирских перевозок. Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок”, – говорится в сообщении.
Как было раньше:
Критериями для проверки перевозчика станут:
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