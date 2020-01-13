Нацбанк обеспечил госбанки планом избавления от NPL

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Национальный банк высказал наблюдательным советам Ощадбанка и Укрэксимбанка «одинаковые пожелания» по улучшению работы с проблемными кредитами (NPL).
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
«Мы встречались с наблюдательным советом Ощадбанка и Укрэксимбанка и высказали одинаковые пожелания. Мы хотим, чтобы менеджмент подготовил покейсовый план. Это несложно сделать, поскольку топ-20 заемщиков – это 80% портфеля NPL. По каждому из них нужно, чтобы менеджмент подготовил план с разными опциями: реструктуризация, взыскание имущества и т.д.», – рассказала она FinClub.
Екатерина Рожкова считает, что менеджмент госбанков должен посчитать чистый денежный поток от каждого из возможных способов урегулирования проблемных кредитов, а наблюдательный совет – разобраться, утвердить план и получить для его реализации одобрение владельца.
«Важно во всех этих случаях просчитать влияние на капитал. А дальше смотреть разные варианты: идем по закону о финреструктуризации, просто реструктуризируем, взыскиваем имущество и т.д.», – сказала она.
На проблемных заемщиков могло бы повлиять разглашение информации об их долгах, но пока что эта информация защищена банковской тайной.
«Мы пытались несколько раз опубликовать такую информацию, но нас постоянно останавливают и говорят, что это банковская тайна. ФГВФЛ начал публиковать, но по их должниками уже нет банковской тайны. В законопроекте № 2571 предусмотрено, чтобы раскрывались дефолтные, просроченные кредиты, если они выданы связанным лицам. Но пока дальше мы не продвинулись, поскольку все юристы говорят, что это раскрытие банковской и коммерческой тайны, это может быть использовано конкурентами», – рассказала Екатерина Рожкова.
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