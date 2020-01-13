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Нацбанк обеспечил госбанки планом избавления от NPL

Нацбанк обеспечил госбанки планом избавления от NPL

Национальный банк высказал наблюдательным советам Ощадбанка и Укрэксимбанка «одинаковые пожелания» по улучшению работы с проблемными кредитами (NPL).

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы встречались с наблюдательным советом Ощадбанка и Укрэксимбанка и высказали одинаковые пожелания. Мы хотим, чтобы менеджмент подготовил покейсовый план. Это несложно сделать, поскольку топ-20 заемщиков – это 80% портфеля NPL. По каждому из них нужно, чтобы менеджмент подготовил план с разными опциями: реструктуризация, взыскание имущества и т.д.», – рассказала она FinClub.

Екатерина Рожкова считает, что менеджмент госбанков должен посчитать чистый денежный поток от каждого из возможных способов урегулирования проблемных кредитов, а наблюдательный совет – разобраться, утвердить план и получить для его реализации одобрение владельца.

«Важно во всех этих случаях просчитать влияние на капитал. А дальше смотреть разные варианты: идем по закону о финреструктуризации, просто реструктуризируем, взыскиваем имущество и т.д.», – сказала она.

На проблемных заемщиков могло бы повлиять разглашение информации об их долгах, но пока что эта информация защищена банковской тайной.

«Мы пытались несколько раз опубликовать такую ​​информацию, но нас постоянно останавливают и говорят, что это банковская тайна. ФГВФЛ начал публиковать, но по их должниками уже нет банковской тайны. В законопроекте № 2571 предусмотрено, чтобы раскрывались дефолтные, просроченные кредиты, если они выданы связанным лицам. Но пока дальше мы не продвинулись, поскольку все юристы говорят, что это раскрытие банковской и коммерческой тайны, это может быть использовано конкурентами», – рассказала Екатерина Рожкова.

По материалам Финансовый клуб
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