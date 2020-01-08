Visa покупает американский финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд

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Международная платежная система Visa подписала соглашение о приобретении американского стартапа в сфере финансовых технологий Plaid за $5,3 млрд.
Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие три-шесть месяцев после того, как получат все разрешения от регулирующих органов, говорится в сообщении на сайте Visa.
Отметим, что сумма сделки вдвое превышает последнюю оценку стартапа.
Исполнительный директор Visa Эл Келли отметил, что приобретение финтех-стартапа позволит компании выйти на новый рынок и занять в нем центральную позицию.
«Объединение Visa и Plaid поставит нас в эпицентр финтех-мира, расширив наш общий рынок и ускорив нашу долгосрочную траекторию роста доходов», – подчеркнул он.
Стартап Plaid основан в 2013 году. Он помогает связывать счета пользователей с финансовыми приложениями. Финтех-сервис сотрудничает с 11 тыс. финансовых учреждений в США, Канаде и Европе и подключил более 20 млн аккаунтов.
Среди клиентов Plaid – крупные криптовалютные биржи Coinbase и Gemini, отмечает CNBC. По данным Crunchbase, с момента запуска стартап Plaid привлек $353,3 млн от Goldman Sachs и других инвесторов.
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