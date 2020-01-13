Аналитики UBS раскрыли, чего ждать от iPhone12

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Аналитики финансового холдинга UBS Тимоти Аркур и Манжай Шах раскрыли подробности о линейке смартфонов iPhone 12 которые Apple выпустит 2020 года. Об этом пишет MacRumors.
По словам аналитиков, Apple планирует выпустить 5,4-дюймовую, 6,7-дюймовую и две 6,1-дюймовую модели iPhone. Хотя эксперты прогнозируют, что все смартфоны будут оснащены OLED-дисплеями, они считают, что другие функции, как то характеристики камеры и ОЗУ, будут разниться в зависимости от модели.
По версии аналитиков UBS в линейку iPhone 12 войдут:
6,7-дюймовый iPhone: тройная основная камера с поддержкой 3D-сканирования пространства и 6 ГБ ОЗП
6,1-дюймовый iPhone: тройная основная камера с поддержкой 3D-сканирования пространства и 6 ГБ ОЗП
6,1-дюймовый iPhone: двойная основная камера и 4 Гб оперативной памяти
5,4-дюймовый iPhone: двойная основная камера и 4 Гб оперативной памяти.
Ожидается, что 5G станет ключевой особенностью новой линейки.
Напомним: в начале января цена акций компании Apple превысила $300 за единицу, тем самым установив новый рекорд.
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