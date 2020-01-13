Apple готова заменить некачественные чехлы-батареи

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Чтобы предоставить клиентам беспроблемное использование своих продуктов, Apple начала заменять чехлы Smart Battery для пользователей. Это произошло после того, как они пожаловались на проблемы с зарядкой. Замена чехлов будет бесплатной.
Согласно специальной программе замены батарей Smart, компания из Купертино заменит неисправные интеллектуальные батареи iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, если пользователь приобрел продукт в период с января по октябрь 2019 года. “Apple определила, что некоторые чехлы Smart Battery для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR могут испытывать проблемы с зарядкой”, – говорится на официальном сайте Apple.
Apple также подчеркнула, что неисправные чехлы для смарт-батарей не имеют ничего общего с безопасностью. “Это не проблема безопасности, и Apple или авторизованный поставщик услуг Apple бесплатно заменит аккумуляторы”, – говорится на сайте.
Этот шаг производителя iPhone является значительным событием, учитывая, что чехол стоит $ 129. Согласно информации на сайте, Apple заменит уязвимый чехол Smart Battery Case, если он демонстрирует одно или несколько из следующих действий:
- Аккумулятор не заряжается или заряжается с перерывами при подключении к источнику питания;
- Батарея-чехол не заряжает iPhone или заряжает его периодически.
Но, как всегда, есть уловка для этого бесплатного сервиса от Apple. На сайте добавлено примечание, в котором говорится, что компания “может ограничить ремонт в исходной стране или регионе покупки”. Кроме того, Apple также упомянула, что эта бесплатная программа замены включает только поврежденные чехлы для “умных” батарей в течение “двух лет после первой розничной продажи устройства”.
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