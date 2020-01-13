Языковой закон в рекламе: с сегодняшнего дня начинают действовать штрафы

16 июля в Украине начал действовать Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Статья 32 этого Закона “Государственный язык в сфере рекламы” вступает в силу “через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона» – 16 января 2020 года.

Статьей закреплено следующее:

языком рекламы в Украине является государственный язык;

в печатных СМИ , издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации;

языком рекламы на телевидении и радио является государственный язык;

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языком рекламы, распространяемой телерадиоорганизациями зарубежного вещания, телерадиоорганизациями, которые вещают на одном или нескольких официальных языках ЕС, наряду с государственным языком могут быть официальные языки Европейского Союза;

особенности использования в рекламе крымскотатарского языка, других языков коренных народов, национальных меньшинств Украины устанавливаются соответствующим законом.

За нарушение, совершенное впервые, штраф не будет налагаться. Нарушителю только сделают предупреждение.

Размеры штрафов:

от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан – за нарушения в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, в пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта;

от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – за нарушения в применении государственного языка печатными средствами массовой информации;