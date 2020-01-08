Межбанк: ожидаем самый "горячий" день этой недели

Среда на валютном рынке будет самым активным днем на этой неделе как в части количества сделок, так и по объемам операций. Мы прогнозируем на сегодня заключение на торгах до 620 сделок на общую сумму до $270 млн.

Основной причиной такого увеличения активности на межбанке будут конечно же расчеты по вчерашнему аукциону по размещению ОВГЗ. В бюджет от их продажи должно сегодня поступить 6 млрд гривен, и значительную часть этих покупок сделали нерезиденты. Им необходима гривна для оплаты своих сделок, и они выйдут на межбанк с продажей валюты. Это с одной стороны – увеличит статистику торгов, а с другой – будет работать на укрепление гривны.

Аукцион прошел удачно для Минфина Украины. При предложении бумаг на 5,5 млрд гривен по номиналу – заявок на их покупку было на 25,2 млрд – т.е. почти в 4,6 раза больше. Такая конкуренция среди инвесторов позволила Минфину понизить доходность этих бумаг до 9,88% годовых по самым долгоиграющим бумагам на 1407 дней и до 10,04%-10,73% годовых по облигациям на 84 дня, 434 дня и 721 день. Это хороший результат для чиновников, хотя такие уровни доходности все еще существенно превышают стоимости подобных размещений большинства других стран.

Выход такого предложения валюты со стороны нерезидентов под расчеты за гривневые ОВГЗ – потенциально будет сильно давить на валютные котировки в сторону их снижения и должен привести к проседанию доллара.

Но есть два фактора – которые поддержат курс этой валюты на торгах:

1) выкуп Нацбанком излишков предложения в резервы, что уменьшит перекос предложения и спроса на рынке. Более того – именно ценники НБУ при выкупе доллара и станут основным ориентиром по курсу на торгах;

2) не все 6 млрд гривен поступят в бюджет за счет продажи валюты покупателями ОВГЗ. На днях были существенные погашения предыдущих облигаций и многие инвесторы просто перевложат полученную ранее гривну в новые облигации. Кроме этого, процесс продажи валюты под аукцион начался уже практически с этого понедельника и поэтому часть дополнительного притока валюты на межбанк под аукцион уже сыграла на рынке.

Поэтому обвала котировок доллара на торгах в среду мы не ожидаем, но общая тенденция на укрепление позиций гривны на межбанке закрепится. Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 23,80-24,05 гривен с выходом Нацбанка на торги со скупкой излишка предложения доллара и спекулятивными попытками некоторых крупных игроков сыграть “на понижение”.

Владельцы обменок в среду будут очень внимательно следить за происходящим на межбанке и оперативно корректировать свои ценники покупки/продажи наличной валюты в течение дня в зависимости от тренда по курсу на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,97 / 24,00

евро – 26,65 / 26,69

российский рубль – 0,3906 / 0,3912

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