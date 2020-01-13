В аэропорту "Киев" сократился пассажиропоток

За декабрь 2019 года Международный аэропорт “Киев” имени Игоря Сикорского обслужил 203,9 тысяч пассажиров, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2018 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах — 201,5 тысяч, на внутренних рейсах — 2,4 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Количество рейсов в декабре 2019 года составило 2132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов — 1835, внутренних — 297.

Наиболее популярные международные направления в декабре 2019 года — Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллин (Эстония); внутренние — Запорожье, Львов, Одесса.

За весь 2019 год Международный аэропорт “Киев” обслужил 2 млн 617 тысяч 900 пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за весь 2018 год. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах — 2,5 млн, на внутренних рейсах — 58,8 тысяч.