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Holtec построил хранилище ядерного топлива и передал его в управление ЧАЭС

Holtec построил хранилище ядерного топлива и передал его в управление ЧАЭС

Компания Holtec International завершила строительно-монтажные работы и передала хранилище отработанного ядерного топлива сухого типа (ХОЯТ-2) в управление ГСП “Чернобыльская АЭС”.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

“Состоялась передача хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа от подрядчика (компании Holtec International) заказчику – ГСП ЧАЭС”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Holtec завершил все строительно-монтажные работы, сейчас на объекте идет проверка Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) для получения сертификата о завершении строительства ХОЯТ-2.

Кроме того, перед началом “горячих” испытаний хранилища работники ЧАЭС должны подтвердить свою квалификацию.

“Согласно контрактному соглашению, после завершения строительно-монтажных работ, кроме предоставления соответствующего акта, подрядчик должен провести персоналу Чернобыльской АЭС практическое обучение работе на оборудовании. Это является обязательным условием, поскольку в течение “холодных” испытаний объекта, которые происходили летом 2019 года, все операции с оборудованием ХОЯТ-2 выполнял персонал, привлеченный компанией Holtec International”, — прокомментировал заместитель технического директора по эксплуатации Владимир Песков.

По материалам УКРИНФОРМ
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