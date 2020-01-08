Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По данным Государственной службы статистики отрицательное сальдо внешней торговли за январь-ноябрь 2019 составило 9,37 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За январь-ноябрь 2019 р. экспорт товаров составил 45,96 млрд долл, на 6,3% больше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года, импорт – 55,33 млрд долл., на 6,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Отрицательное сальдо составило 9,37 млрд долл, отметим, что за январь-ноябрь 2018 этот показатель также был отрицательным – 8,86 млрд долл. В общем показатель отрицательного сальдо вырос на 5,6%.
Также сообщается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Парцхаладзе об аварии возле Ocean Plaza: Необходимо системное обновление инженерных сетей городовВчера, 10:32 - 1981 17
В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льготВчера, 10:19 - 100522 12
В Украине планируют увеличить штрафы за неправильную парковку - законопроектВчера, 13:01 - 1109 7
Киевстар выпустил стартовый пакет без тарифного планаВчера, 07:14 - 58972 5
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов50 мин. назад - 193 3
В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льготВчера, 10:19 - 100522 12
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияВчера, 20:01 - 5966
Межбанк: курс может просестьВчера, 11:17 - 3787 1
Стоимость проезда в городском транспорте по областямВчера, 16:04 - 2787 2
Зарплаты украинских разработчиков - данные за декабрь 2019 (инфографика)Вчера, 11:00 - 2361 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1122
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1576 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9192 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3600 7
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3526 2