Межбанк: доллар сдал свои позиции

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – доллар сдал свои позиции на межбанке. Не очень сильно – всего лишь с 23,99/24,03 гривен до 23,97/24,00 к концу сессии вторника, но тут виновником ситуации был не сам рынок, а НБУ. Регулятор активно выкупал излишек предложения через Matching, чем и удерживал доллар от падения как минимум до уровней 23,90.

Основных причин проседания курса было две:

1). Очень успешный аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на общую сумму 6,003 млрд гривен и при этом количество заявок желающих купить было в разы больше предлагаемых к размещению сумм по номиналу. Особенно по самым долгоиграющим бумагам на 1407 дней (при 3 млрд гривен облигаций заявок было подано на 6,957 млрд) и на 721 день (при 1,5 млрд гривен облигаций – заявок на 3,988 млрд). Не отставали по накалу страстей среди инвесторов и краткосрочные бумаги. На 434 дня при сумме облигаций на 500 млн гривен – заявок на 5,12 млрд и на 84 дня при предложении бумаг на 500 млн – заявок инвесторов было на 3,475 млрд. Все это снизило цену привлечения ресурсов для бюджета в пределах коридора от 9,88% до 10,73% годовых. Такой интерес к ОВГЗ спровоцировал приток валюты от нерезидентов на межбанк и завтра (день расчетов за облигации) эта тенденция только усилится;

2). Активизация продаж валюты местными клиентами. Экспортеры опасались падения курса при такой заливке валюты со стороны иностранцев под аукцион и активно продавали свою валютную выручку, чтобы не потерять в дальнейшем на удешевлении доллара и евро.

Спасал продавцов регулятор. Пока он выкупал доллар на межбанке – курс практически стоял. И лишь под вечер – предложение опять превышало спрос, что и придавило котировки.

Ход торгов

Стартовав утром с 23,99/24,03 гривен к 11 часам доллар даже чуть подрос до отметки 24,02/24,05. Но затем предложение уже почти все время превышало спрос и к 12:00 доллар просел до 24,01/24,03 гривен, а на обед дилеры ушли при уровне котировок 24,01/24,04. НБУ активно скупал валюту всю первую половину дня, что и сдерживало доллар от проседания к уровням 23,90. Нацбанк,как обычно, использовал Matching.

После обеда курс находился в пределах коридора 24,015-24,02/24,04 практически до 15 часов, а в последние два часа сессии доллар на единичных сделках просел до 24,00/24,02 к 16 часам и до 23,97/24,00 к концу сессии.

Главные события 14 января на межбанке:

1). Снижение котировок доллара с утренних 23,99/24,03 гривен до 23,97/24,00 к концу сессии с общей тенденцией по проседанию курса к цели в 23,90. Она не была достигнута только благодаря выкупам валюты Нацбанком, что и удерживало доллар от падения;

2). Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но снова активно скупал доллар через Matching. По нашим оценкам, всего купил от $75 млн до $125 млн. В основном – у нерезидентов, участвующих в аукционе по размещению ОВГЗ;

3). Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,0213 гривен, а официальный на 15 января составил 24,0257 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,02 / 24,04

евро – 26,70 / 26,72

российский рубль – 0,3908 / 0,3916

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1126 / 1,1127

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