Искусственный интеллект будет определять пользователя смартфона по стилю набора текста

Каждый раз, используя свой смартфон, вы передаете свои персональные данные.

Новейшая биометрическая технология позволяет идентифицировать вас в Интернете, всего лишь отслеживая ваши прикосновения к экрану смартфона или скорость, с которой вы печатаете сообщения. Сейчас компании в Великобритании надеются, что такая технология сможет заменить скромный пароль и повысить безопасность, но это может дорого стоить.

Veridium предлагает пользователям возможность навсегда забыть пароли, отслеживая использование смартфона, идентификацию отпечатка пальца и способ ввода или удержания устройства.

Одним из пробелов в системе безопасности был баг в социальной игре разработчика Zynga. В декабре выяснилось, что более 170 миллионов имен пользователей и паролей были украдены у компании. Zynga посетовал, что кибератаки подобного рода были «неудачной реальностью для ведения бизнеса» в современном мире.

Аналогичным образом компания «Ринг» по производству интеллектуальных камер столкнулась с той же печальной реальностью, когда тысячи действительных учетных данных были размещены на хакерских форумах и в даркнете.

Компании в Великобритании работают над новой технологией, которая позволяет определять личность по ритму набора текста.

Веридиум утверждает, что его поведенческие элементы должны защитить бизнес от подобных утечек. Компания использует искусственный интеллект, который изучает, как кто-то взаимодействует со своим устройством. Программное обеспечение может определять отклонения в способе использования клавиатуры или мыши, добавляя дополнительный уровень безопасности.

Миллиардер Майкл Спенсер, основатель ICAP профинансировал Veridium в июне 2018 года на сумму $16,5 млн.