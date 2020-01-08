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Нацбанк отчитался о борьбе с нелегальными обменниками в 2019

Нацбанк отчитался о борьбе с нелегальными обменниками в 2019

В 2019 году Национальный банк провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений, из которых 58 работали нелегально.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

По материалам РБК-Украина
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