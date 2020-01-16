Xiaomi предложила дизайн смартфона с семью выдвижными камерами (фото)

Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) обнародовало патентную документацию Xiaomi на смартфон с весьма любопытным дизайном, о чём сообщают интернет-источники.

Речь идёт об аппарате в моноблочном корпусе с выдвижным модулем в верхней части. Этот блок будет содержать как фронтальную, так и тыльную камеру. Причём обе они получат многокомпонентную конфигурацию.

Один из вариантов предполагает, что фронтальная и тыльная камеры содержат по два оптических компонента. В другом варианте в задней части выдвижного блока расположатся три датчика изображения.

Наибольший же интерес представляет конфигурация, предусматривающая использование двойной камеры спереди и пятикомпонентной камеры сзади. Таким образом, в общей сложности выдвижной блок будет содержать семь камер.

Как можно видеть на иллюстрациях, дисплей смартфона имеет безрамочное исполнение. В тыльной части отсутствует дактилоскопический сканер — вероятно, он будет встроен в область экрана.

Наконец, можно заметить физические кнопки управления сбоку, а также стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников в нижней части корпуса.