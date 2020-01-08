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Новый закон в Калифорнии заставляет переводить фрилансеров в штат

Новый закон в Калифорнии заставляет переводить фрилансеров в штат

В Калифорнии вступил в силу закон, требующий от компаний устраивать своих подрядчиков в штат. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что закон в первую очередь нанесет удар по таким сервисам, как Uber, которые работают с фрилансерами.

Закон нацелен на регуляцию гиг-экономики, заставляя компании или нанимать подрядчиков в штат, или отказываться от их услуг.

Гиг-экономика (с английского gig “временная работа”) изменила представление о рынке услуг в 2010 году. Без независимых временных сотрудников такие компании как Uber, другие фирмы такси или сервисы по доставке еды не смогли бы существовать.

Компаниям выгоднее не брать сотрудника в штат, но договариваться про определенную работу по необходимости.

Сторонники закона утверждают, что необходимо помочь профсоюзным работникам, поскольку деньги союзов – основа калифорнийской политики.

Против закона выступают Uber и Postmates, они подали в суд, утверждая, что закон неконституционный, поскольку он бьет по работникам и компаниям, которые работают за счет подрядчиков.

По материалам Економічна Правда
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