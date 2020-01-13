ТОП-5 автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего

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Почти каждая новая машина со временем обесценивается, хотя, конечно, есть исключения. Но одни автомобили теряют в цене быстрей, чем другие. Autoexpres назвал пять автомобилей, которые обесцениваются быстрее всего за первые три года эксплуатации.
Fiat Tipo Station Wagon 1.4 MPI Lounge
Fiat Tipo (см. фото вверху) в Великобритании через три года после покупки у дилеров обесценивается на 75,43%. Этот автомобиль быстрее всего дешевеет.
Хэтчбек Peugeot 308 1.5 BlueHDI 130 Tech Edition
Peugeot 308 в комплектации Tech Edition имеет очень много классного оборудования. К сожалению, он быстро обесценивается. Через три года после покупки он теряет 73,17% своей первоначальной цены.
SsangYong Turismo MPV 4wd Selectable 2.2 ELX T-Tron
SsangYong Turismo MPV на первый взгляд может показаться хорошим выбором, ведь он недорогой и практичный. Однако, если вы захотите потом его продать, то будете разочарованы. Через три года эксплуатации Turismo MPV теряет 72,80% своей первоначальной цены.
Седан Audi A8 Quattro 3.0 TDI V6 Vorsprung Tiptronic
Люксовый седан Audi A8 Quattro почему-то обесценивается быстрее, чем его конкуренты Merc S Class и BMW 7 Series. Через три года после покупки он теряет в цене 72,29%.
Peugeot 108 1.0 Allure
3-дверный хэтчбек Peugeot 108 в комплектации Allure выглядит достойно, хотя и стоит дороговато. Но на вторичном автомобильном рынке не высоко оценивают камеру заднего вида и легкосплавные диски. Эта модель через три года после покупки теряет 72,03% своей первоначальной цены.
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