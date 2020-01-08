Беларусь рассматривает Украину в качестве альтернативного поставщика нефти

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украину. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

“Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти, Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом”, – сказал Крутой.

По его словам, в переговорах с Россией в то же время новых нюансов на сегодняшний день нет.

“Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно”, – подчеркнул Дмитрий Крутой.