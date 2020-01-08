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Стоимость акций Tesla впервые в истории перевалила за $500

Стоимость акций Tesla впервые в истории перевалила за $500

Американский производитель электромобилей Tesla сейчас на подъеме и демонстрирует небывалые успехи, что наглядно отражается в стоимости его ценных бумаг.

“Только пару недель назад курс акций Tesla обновил исторический максимум, но на этом рост ценных бумаг не прекратился и вот сейчас был взят следующий знаменательный рубеж – 500 долларов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам торгов на бирже NASDA, прошедших 13 января, стоимость акций Tesla достигла отметки 524,86 доллара за штуку. За торговую сессию акции производителя подорожали на впечатляющие 9,77%. Более того, после закрытия основной торговой сессии акции продолжили дорожать, так что высока вероятность взятия отметки 600 долларов, учитывая нынешнее положение дел.

“Сейчас рыночная капитализация Tesla превышает 94 миллиарда долларов, что больше капитализации гигантов автомобильного рынка Ford и General Motors вместе взятых”, – подчеркивает издание. К слову, рост курса акций Tesla выглядит еще более впечатляющим, если вспомнить, что в июне 2019 года он установил антирекорд – 177 долларов.

По материалам ITC.ua
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