Блокчейн-разработчики станут самыми востребованными в 2020 году - LinkedIn

Деловая социальная сеть LinkedIn опубликовала исследование по наиболее востребованным умениям в 2020 году.

По результатам анализа в соцсети пришли к выводу, что наиболее востребованными в этом году станут разработчики на блокчейн. Они также будут претендовать на высокие зарплаты.

“Придя из мира криптовалют, блокчейн стал решением для многих задач бизнеса. Его используют такие компании, как IBM, Oracle, JP Morgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express и многие другие”, – сказал главный редактор Talent Blog компании LinkedIn Брюс Андерсон.

Ожидается, что спрос на таких специалистов превысит предложение. Наиболее востребованными они будут в США, Великобритании, Австралии, Германии и Франции.

Также в 2020 году будут искать людей, которые работают над: