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Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий

Глава ВРУ Дмитрий Разумков предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях. Соответствующее решение поддержали народные депутаты.

“Есть предложение после часа вопросов к правительству после министра иностранных дел еще послушать министров и, возможно, премьер-министра относительно тех премий, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете Министров Украины”, – отметил Разумков.

Соответствующее решение было поддержано народными депутатами Украины.

По материалам УНН
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