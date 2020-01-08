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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Американская корпорация Microsoft официально прекратила техническую поддержку своей операционной системы Windows 7.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

“Этот 10-летний период закончен, и Microsoft прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать инвестиции на поддержке более новых технологий и потрясающих новых взаимодействий. Поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

В частности, указано, что техническая помощь и автоматические обновления из Центра обновления Windows, помогающие защитить компьютер, уже недоступны.

“Корпорация Microsoft настоятельно рекомендует перейти на Windows 10, чтобы вы всегда могли получить необходимую помощь и поддержку”, — призвали в компании.

Как известно, Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года, придя на замену платформам Vista и Windows XP. За этот срок “семерка” стала одной из самых популярных операционных систем в мире.

Активно предупреждать о переходе на новую версию ОС компания начала в марте 2019 года при помощи уведомлений с рекомендацией перейти на Windows 10.

По материалам Дело
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