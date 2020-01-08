НБУ определил банки-участники валютных интервенций в первом квартале

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Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса относительно лучшего курса в I квартале 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях в форме запроса относительно лучшего курса через функционал RFQ в январе-марте 2020 года. Если сравнить с IV кварталом 2019 года, к перечню определенных банков добавился один новый банк – АО “Универсал Банк”. В то же время из указанного перечня был исключен ПАО “Банк Восток”, – говорится в сообщении.
Итак, в январе-марте 2020 года в валютных интервенциях смогут участвовать такие банки: АО “Альфа-Банк”, АО “Банк Альянс”, АО “Банк Инвестиций и сбережений”, АО “КБ “Глобус”, АО “ИНГ Банк Украина”, АКБ “Индустриалбанк”, АО “Креди Агриколь Банк”, АО “ОТП Банк”, АО “Ощадбанк”, Акционерный Банк “Пивденный”, АО КБ “ПриватБанк”, АО “ПУМБ”, АО “Райффайзен Банк Аваль”, АО “Сбербанк”, АО “Ситибанк”, АО “Таскомбанк”, АБ “Укргазбанк”, АО “Укрэксимбанк”, АО “Укрсиббанк”, АО “Универсал Банк”.
Этот перечень не ограничивает участие других банков в валютных интервенциях в форме запроса относительно лучшего курса через функционал Matching, когда Национальный банк выбирает лучшую цену в торгово-информационной системе и заключает соглашение с банком, который ее предложил. Стоит отметить, что большинство интервенций Национального банка по лучшему курсу проводятся именно через функционал Matching.
В IV квартале 2019 года, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Национальный банк купил 4,3 млрд долл. США. Из них – почти 3,6 млрд долл. США с использованием функционала Matching; 730 млн долл. США – на валютном аукционе. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились. За этот же период Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке для сглаживания курсовых колебаний 281 млн долл. США. Вся сумма была продана через интервенции по единому курсу через функционал Matching.
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