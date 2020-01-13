Андрей Зинченко: эмиссионная самодеятельность НБУ

Неунормированная деятельность НБУ по вводу в оборот некоторых наличных номиналов неоднократно приводила к курьезам, но согласно шуточному «закону Мерфи» самый главный размер на чертеже имеет максимальные шансы быть пропущенным.

С 1991 года было известно, что национальной денежной единицей Украины стала гривна. Организационно-экономические и политические факторы, правда, отсрочили фактический ввод ее в оборот аж до 1996 года.

С того же 1991 года было законодательно установлено какие исторические личности будут изображены на банкнотах. В частности, на банкноте номиналом в 10 грн предписывалось изобразить портрет гетмана И. Мазепы. Период жизни И. Мазепы, его статус и распространение художественной практики того времени способствовали тому, что до нашего времени дошло как минимум несколько его визуальных образов, созданных в разное время. При этом вопрос о том какой из образов является достоверным был предметом отдельных исследований.

Поскольку время для глобальных исторических изысканий в вопросе внешности Мазепы было не самым удачным в 1992 году печатные матрицы сформировали известный визуальный образ гетмана, который население увидело в 1996-м, на базе всего спектра имеющихся предполагаемых портретов усилиями художников без целевых научных работ.

В 2000-м году номинал получил новый дизайн, но портрет Мазепы существенных изменений не претерпел.

В 2001-м зародился публичный дискурс по поводу внешности Мазепы на купюре когда 9 историков обратились в этой связи к Верховной Раде и НБУ.

Возможно, указанное и поставило вопрос перед учеными о формировании единого ориентира в визуальном образе гетмана и к 320-летию избрания И.Мазепы на гетманство вышла статья сотрудника Института истории Украины НАНУ к.и.н. О.О. Ковалевской «Новые подходы к поиску достоверных изображений гетмана Ивана Мазепы». Материал основывался на результатах криминалистической экспертизы фотокопий портретов гетмана и историко-сравнительного анализа описаний его внешности.

Сам факт постановки такого вопроса на уровне института Национальной академии наук объясняется, в т.ч. по тексту, необходимостью формирования правильного визуального ряда, который бы отображал действительную внешность И. Мазепы для создания памятников выдающейся исторической личности.

Автор в 2007 году приходит к выводу, что из имеющихся десятков портретов, приписываемых Мазепе, достоверными с позиции достижений современной науки можно считать всего лишь 3, а еще 2 – вероятными. Т.е. базой формирования образа гетмана являются 5 изображений. Красным отмечены сходные признаки, синим – различные.





Занимательно, что в 2004-м и 2006-м НБУ эмитировал новую редакцию 10 гривен. Казалось бы – самое время для воплощения исторической достоверности обратиться если не к творческой общественности, то к профильному институту НАНУ так точно! Где смогли бы документально и с печатью обосновать государственное видение образа исторического деятеля, которого Верховная Рада предписала изображать на ходовом номинале в 10 грн.

Но, очевидно, взаимодействия НБУ и НАН в этом ключе налажено не было, а инициативы НБУ не проявил в т.ч. при переиздании номинала в 2011-м.

Вместе с отсутствием порядка разработки дизайна номиналов национальной валюты и отсутствием привлечения населения к этому процессу указанное имело результатом с одной стороны – беспрецедентные, а с другой – мало кем замеченные со времен номиналов 1 и 2 гривны последствия.

Дело в том, что в 2006-м НБУ передал в продакшн известный современным дизайном номинал в 10 грн. Посмотреть можно в кошельке, но мы дополнительно приведем картинку.

Основной нюанс номинала в том, что на нем, похоже, изображен совсем не Мазепа, а автор первой украинской конституции – Ф. Орилк с другого популярного образа. Достоверного изображения Орлика, к слову, тоже нет.

Уж слишком светлый образ с 10 гривен образца 2006 года похож на Орлика, а не на Мазепу. Особенно с учетом простого наложения портретов и базы выборки из исследования, обозначенного выше. Даже линия правой со стороны портрета и левой с нашей стороны просмотра лица совпадают в рисунках практически идеально.

Этот факт подтверждают и братья Харук, участвовавшие в разработке дизайнов национальной валюты, монет, марок Укрпочты. Для наглядности можно также свериться с образом Орлика на серебряной монете НБУ 2002 года номиналом 10 грн.

И монетой к 300-летию конституции Орлика.

Так кто же на самом деле изображен на бумажных 10 гривнах? Ведь на научно-обоснованный канонический образ Мазепы изображение с банкноты в 10 гривен не похоже совсем.

Указанное происходит на фоне того, что Президиум Верховной Рады предписывал изображать на 1 и 2 гривнах Владимира и Ярослава Мудрого. В отличии от Мазепы о вероятных портретах указанных исторических деятелей до наших дней не дошло вообще никаких достоверных данных. А изображать надо было. В итоге для макетов соответствующих банкнот ранних серий художником В. Лопатой, вероятнее всего, был использован собственный образ. Что, в общем-то, не ново т.к. одна из версий источника образа Джоконды – автопортрет.

Хотя ничего и тогда особо не мешало провести общественные слушания с историками, антропологами и прочими специалистами для формирования пусть и заведомо исторически недостоверного, но хотя бы ориентировочного образа.

По всему выходит, что в НБУ не только непонятно каким образом – порядка-то этой процедуры утвержденного нет – дизайны разрабатывают, но и подписывают результаты в печать не глядя. Причем тянется эта ситуация десятилетиями и на деньгах появляются случайные образы в полнейшем отрыве от реальной действительности и мнения не только специалистов, но граждан.

В этом ключе уже в наши дни по итогам введения в оборот не предусмотренного законодательными инициативами номинала в 1000 грн можно встретить мнения, что на купюрах номиналом в 50 и 1000 гривен изображены ну очень похожие образы Грушевского и Вернадского. А это может сыграть на руку фальшивомонетчикам и прочим мошенникам (кто-то определенно захочет загримировать «полтинник» под «косарь»).

Указанное свидетельствует о том, что процесс разработки дизайнов национальной валюты имеет все предпосылки перейти в публичную плоскость.

Грядущая цифровизация всех сфер публичного управления и «Государство в смартфоне» сможет сделать техническую реализацию указанного крайне простой и эффективной. Но для этого необходимо обогатить законодательство соответствующими нормами, которые недвусмысленно опишут процесс эмиссии новых наличных: выбор направлений, общественное участие и т.д.

Опасения же того, что фальшивомонетчики на стадии разработки номиналов смогут понимать в каком направлении движется коллективное сознание, являются беспочвенным ввиду того, что дизайн любой сложности сегодня ними воспроизводится не вручную, а технически. И сколь-нибудь защитной функции секретность не несет.

При этом периодические смены дизайнов основных номиналов помогут как борьбе с отладкой процесса подделок, так и борьбе с теневой экономикой по индийской модели.

Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)