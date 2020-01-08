Межбанк: курс может просесть

Вторник на валютном рынке Украины пройдет очень динамично и насыщенно. Вчерашний спекулятивный рост котировок межбанка в последний час сессии понедельника сегодня сменится проседанием курса.

Вот основные причины такого развития событий:

1). Аукцион по размещению ОВГЗ. Сегодня Минфин будет размещать облигации на сумму 5,5 млрд гривен, из которых на 4,5 млрд – долгосрочные ОВГЗ. Эти бумаги интересны иностранцам и поэтому на валютный рынок сегодня (сам аукцион) и завтра (расчеты по нему) выйдет валюта нерезидентов под сделки с ними. Это добавит предложения валюты на торгах и сработает в пользу гривны. Тем более, что экспортеры опасаются традиционного проседания курса во время аукциона и перед днями налоговых платежей и не будут особо придерживать валюту, чтобы потом не потерять на курсе в случае снижения котировок в такой период месяца;

2). Приближение периода бюджетных платежей у компаний. Конец этой недели-начало следующей – период расчетов бизнеса с государством по налогам. Это традиционно активизирует экспортеров по продаже валюты для оплаты налогов в гривне и сужает возможности импортеров по ее покупке. Дефицит гривны на рынке всегда играет в пользу укрепления нацвалюты;

3). Поведение наличного рынка. Владельцы обменок после вчерашнего вечернего взлета котировок на межбанке – на всякий случай для минимизации своих рисков расширили спред при покупке/продаже доллара и добавили 5-10 копеек по цене его продажи. Это психологически сработало против гривны на всех сегментах валютного рынка, но в то же время не вызвало особой реакции у населения. Ажиотажа по скупке валюты у граждан нет и поэтому обменки сегодня работают в основном в формате “ с оборота”. Если межбанк понизит свои котировки в течение дня – просядут и котировки наличного доллара;

4). Состояние ликвидности в банковской системе (корсчета на утро 14 января снизились на 2,7 млрд грн до 64,86 млрд) и поведение НБУ. Снижение остатков на корсчетах банков позитивно отражается на укреплении позиций гривны на межбанке.

А фактор проведения/непроведения интервенций Нацбанка – останется сегодня главным курсовым ориентиром на межбанке. Именно вчерашняя активная скупка регулятором доллара на торгах и привела к созданию его искусственного дефицита на торгах и спекулятивному росту котировок в конце дня. Нацбанк продолжит выкупать излишек предложения доллара на межбанке, что удержит его курс от существенного ситуативного падения перед аукционом по ОВГЗ.

Мы прогнозируем на вторник коридор по доллару в пределах 23,80-24,10 гривен с объемами торгов в пределах $210-270 млн при совершении от 430 до 620 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,05 / 24,10

евро – 26,74 / 26,80

российский рубль – 0,3919 / 0,3928

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