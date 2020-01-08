ЕС поможет Украине развивать возобновляемую энергетику — Минэнерго

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Евросоюз окажет Украине помощь в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
“После переговоров по транзиту газа Украина может сфокусироваться на энергии будущего, развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС окажет свою поддержку”, – сказала Симсон во время встречи с делегацией Украины во главе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем.
В министерстве отметили, что на фоне цели ЕС согласно заключенному соглашению Green deal сделать Европу климатически нейтральной, Украина также нарабатывает концепцию “зеленого” энергетического перехода и планирует ввести налог на СО2, средства с которого будут тратиться на энергоэффективность.
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