0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 361 0

Новая "звезда" среди драгоценных металлов: цены на родий рекордно растут

Новая "звезда" среди драгоценных металлов: цены на родий рекордно растут

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире – родий – подскочили на 32 процента за месяц.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас стоимость унции этого ценного металла составляет около 7925 долларов – максимум с 2008 года. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья.

Отмечается, что рост цен связан с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.

Как и палладий, металл добывается как побочный продукт платины и никеля, но это гораздо меньший рынок, и поэтому он подвержен значительным колебаниям цен при изменении спроса или предложения.

Эксперты предполагают, что в 2020 году стоимость родия подскочит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.

Крупнейшим добытчиком родия является Южно-Африканская Республика – на нее приходится 80% добычи. Также этот драгоценный металл добывают в Зимбабве, Северной Америке, России и других странах.

В родий инвестировать гораздо сложнее, чем в другие драгоценные металлы. Он не торгуется на биржах, рынок слитков или монет слишком мал по сравнению с золотом или серебром, и большинство сделок заключаются между поставщиками и промышленными покупателями.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Банковские металлы
Смотри также
Весь рынок:Банковские металлы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.