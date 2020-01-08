Новая "звезда" среди драгоценных металлов: цены на родий рекордно растут

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире – родий – подскочили на 32 процента за месяц.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас стоимость унции этого ценного металла составляет около 7925 долларов – максимум с 2008 года. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья.

Отмечается, что рост цен связан с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.

Как и палладий, металл добывается как побочный продукт платины и никеля, но это гораздо меньший рынок, и поэтому он подвержен значительным колебаниям цен при изменении спроса или предложения.

Эксперты предполагают, что в 2020 году стоимость родия подскочит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.

Крупнейшим добытчиком родия является Южно-Африканская Республика – на нее приходится 80% добычи. Также этот драгоценный металл добывают в Зимбабве, Северной Америке, России и других странах.

В родий инвестировать гораздо сложнее, чем в другие драгоценные металлы. Он не торгуется на биржах, рынок слитков или монет слишком мал по сравнению с золотом или серебром, и большинство сделок заключаются между поставщиками и промышленными покупателями.