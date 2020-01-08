Новая "звезда" среди драгоценных металлов: цены на родий рекордно растут

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Цены на самый редкий драгоценный металл в мире – родий – подскочили на 32 процента за месяц.
Об этом пишет Bloomberg.
Сейчас стоимость унции этого ценного металла составляет около 7925 долларов – максимум с 2008 года. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья.
Отмечается, что рост цен связан с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.
Как и палладий, металл добывается как побочный продукт платины и никеля, но это гораздо меньший рынок, и поэтому он подвержен значительным колебаниям цен при изменении спроса или предложения.
Эксперты предполагают, что в 2020 году стоимость родия подскочит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.
Крупнейшим добытчиком родия является Южно-Африканская Республика – на нее приходится 80% добычи. Также этот драгоценный металл добывают в Зимбабве, Северной Америке, России и других странах.
В родий инвестировать гораздо сложнее, чем в другие драгоценные металлы. Он не торгуется на биржах, рынок слитков или монет слишком мал по сравнению с золотом или серебром, и большинство сделок заключаются между поставщиками и промышленными покупателями.
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