Китайцы приобрели 50% украинской фондовой биржи

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Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций акционерного общества “Фондовая биржа ПФТС” в размере 49,9% уставного капитала.
Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Одновременно с этим компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев биржи ПФТС.
Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО “Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов “Альтана Инвестмент Менеджмент” увеличила долю с 2,3% до 5,1%.
В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.
На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и ее аффилированные лица не владели акциями ПФТС.
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