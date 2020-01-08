Китайцы приобрели 50% украинской фондовой биржи

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций акционерного общества “Фондовая биржа ПФТС” в размере 49,9% уставного капитала.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Одновременно с этим компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев биржи ПФТС.

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО “Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов “Альтана Инвестмент Менеджмент” увеличила долю с 2,3% до 5,1%.

В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.

На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и ее аффилированные лица не владели акциями ПФТС.